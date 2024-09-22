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Люди несут цветы и свечи к «Крокусу» в память о жертвах теракта

С момента теракта прошло ровно пол года.
Сергей Лебедев 2024-09-22 13:25:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С момента террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошло ровно пол года. Сегодня люди несут цветы и свечи к мемориалу у концертного зала в память о жертвах трагедии. Об этом с места передает корреспондент телеканала «Звезда».

Также сегодня утром в Никольском соборе Красногорска в Павшиной пойме прошла панихида по жертвам терактам. В ней приняли участие несколько десятков верующих.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта этого года. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек. Всего задержано более 20 человек

#Теракт #«Мемориал» #собор #Панихида #полгода #Крокус сити холл
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