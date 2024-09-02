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Эксперт объяснил, как не заболеть респираторной инфекцией осенью

По словам врача-инфекциониста, период значительного подъема заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в конце октября - начале ноября
Елизавета Кондрикова 2024-09-02 16:55:31
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В осенне-зимний период учащаются случаи заболевания респираторными инфекциями - гриппом, коронавирусом, риновирусными и аденовирусными инфекциями, парагриппом, предупредил в беседе со «Звездой» врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Чтобы их избежать, необходимо носить маски, избегать мест больших скоплений людей, для недопущения заболевания гриппом - пройти вакцинацию. 

«Собираются рабоче-трудовые коллективы, выходят из отпусков и из каникул. Второе, температура на улице снижается, и мы все больше времени проводим в замкнутом пространстве - хуже качество воздуха, и создается условие для обмена возбудителями инфекционных болезней между одним человеком и другим», - объяснил специалист.

По его словам, период значительного подъема заболеваемости произойдет в конце октября - начале ноября. Эксперт также напомнил, что вакцинацию от гриппа проходят ежегодно.

Напомним, в конце августа стало известно о росте заболеваемости коронавирусом в России на 31,4%. Врачи призывают не заниматься самолечением и не создавать угрозу для окружающих людей.

#грипп #болезнь #наш эксклюзив #врач-инфекционист #осень #респираторные инфекции
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