Эксперт объяснил, как не заболеть респираторной инфекцией осенью

В осенне-зимний период учащаются случаи заболевания респираторными инфекциями - гриппом, коронавирусом, риновирусными и аденовирусными инфекциями, парагриппом, предупредил в беседе со «Звездой» врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Чтобы их избежать, необходимо носить маски, избегать мест больших скоплений людей, для недопущения заболевания гриппом - пройти вакцинацию.

«Собираются рабоче-трудовые коллективы, выходят из отпусков и из каникул. Второе, температура на улице снижается, и мы все больше времени проводим в замкнутом пространстве - хуже качество воздуха, и создается условие для обмена возбудителями инфекционных болезней между одним человеком и другим», - объяснил специалист.

По его словам, период значительного подъема заболеваемости произойдет в конце октября - начале ноября. Эксперт также напомнил, что вакцинацию от гриппа проходят ежегодно.

Напомним, в конце августа стало известно о росте заболеваемости коронавирусом в России на 31,4%. Врачи призывают не заниматься самолечением и не создавать угрозу для окружающих людей.