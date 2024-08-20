Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 31,4%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%. Подъем заболеваемости отмечен в 71 субъекте Российской Федерации, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%», - пишет РИА Новости.

За минувшие семь дней в больницы с симптомами COVID-19 госпитализированы 1409 человек. Прирост в сравнении с предыдущей неделей составил 28,1%. Завершили лечение и выписаны их клиник 10 558 человек. Одиннадцать пациентов умерли от последствий инфекции.

Напомним, о коронавирусной инфекции мир узнал в конце 2019 года. Эпицентром заболеваемости считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Сначала болезнь распространялась в КНР, но вскоре приобрела масштаб пандемии. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о рисках подъема заболеваемости в начале осени.