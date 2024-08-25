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Врач Романенко назвала опасность самолечения ковида для окружающих

Самые «безопасная» категория пациентов с ковидом, это те, у которых нет как таковых симптомов, но «утром проснулись, и нет сил ничего делать». Они остаются дома из-за своего состояния, но не заражают никого.
Ирина Егорова 2024-08-25 09:19:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Больной, который занимается самолечением коронавирусной инфекцией, наиболее опасен для окружающих, так как становится источником бактерий с измененными свойствами, рассказала терапевт Татьяна Романенко. Они начинают принимать антибиотики, зачастую бросая через день, два, три, когда «полегчало», но их микробы становятся более агрессивными.

«Есть категория пациентов, которые тест прошли, у них выявилась корона, они занимаются самолечением, начинают принимать антибиотики на всякий случай. Антибактериальные препараты на вирус не действуют, болезнь идет своим чередом. Страдает иммунная система, микрофлора меняет свойства, становится антибиотикорезистентной», - пояснила эксперт в комментарии «Звезде».

Патогенные бактерии пациенты изменились, из-за чего обычные антибиотики впоследствии могут не подействовать, уточнила она.

С такими больными необходимо соблюдать социальную дистанцию, для профилактики все еще актуальны такие рекомендации как мытье рук, проветривание и уборка помещения. Для тех, кто все-таки заболел, лучше остаться дома на пару дней и не контактировать с окружающими на момент эпидемиологической опасности, отметила врач.

Она порекомендовала при обнаружении у себя первых симптомов инфекции, например, если запершило в горле или появился насморк, надо начинать полоскать рот и промывать нос.

«Это действенные меры. Вымываем вирусные частички, например, их было 100 - осталось 5 и организму легче справиться с такой агрессией вирусов», - посоветовала врач.

Самые «безопасная» категория пациентов с ковидом, это те, у которых нет как таковых симптомов, но «утром проснулись, и нет сил ничего делать».

«Нет никаких проявлений: ни кашля ни насморка, а сил нет. Это заставляет человека ограничивать свою физическую и социальную активность, отлеживаются день-два, остаются дома. Это самый благоприятный вариант для окружающих», - сказала Романенко.

По ее словам, хуже в плане распространения, когда в горле першит и есть небольшой насморк, но самочувствие не страдает - такие пациенты не делают тесты, выходят на работу и становятся источником инфекции. 

Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%. Подъем заболеваемости отмечен в 71 субъекте Российской Федерации. Это может говорить о начале новой волны коронавирусной инфекции в стране, предположил ранее вирусолог Анатолий Альтштейн.

#коронавирус #Вирус #инфекция #профилактика #ковид #наш эксклюзив #распространение #самолечение
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