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Врач рассказал о состоянии пострадавшего при посадке Ан-2 мальчика

Жесткая посадка самолета Ан-2 произошла в Северной Осетии в субботу, 31 августа, всего пострадали семь человек, в том числе трое детей.
Елизавета Кондрикова 2024-09-02 14:18:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мальчика, пострадавшего при жесткой посадке самолета Ан-2, прооперировали, ему удалили селезенку, сообщил завотделением реанимации Республиканской детской клинической больницы Владикавказа Алан Елоев. По его словам, прогноз благоприятный.

«Во время обследования была выявлена тупая травма живота, повреждение селезенки и разрыв селезенки, внутреннее кровотечение», - уточнил специалист.

Он добавил, что сейчас мальчик находится в реанимации, где он будет оставаться еще, предположительно, в течение двух дней. На данный момент его состояние стабильно тяжелое, однако непосредственной угрозы жизни нет, сообщил врач.

Напомним, в субботу, 31 августа, семеро человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе, среди них - трое детей от восьми до 11 лет. Одна девочка была доставлена со сложным переломом ноги. По словам бабушки пострадавшей, она и ее сестра болели коклюшем.

 

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