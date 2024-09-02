Врач рассказал о состоянии пострадавшего при посадке Ан-2 мальчика

Мальчика, пострадавшего при жесткой посадке самолета Ан-2, прооперировали, ему удалили селезенку, сообщил завотделением реанимации Республиканской детской клинической больницы Владикавказа Алан Елоев. По его словам, прогноз благоприятный.

«Во время обследования была выявлена тупая травма живота, повреждение селезенки и разрыв селезенки, внутреннее кровотечение», - уточнил специалист.

Он добавил, что сейчас мальчик находится в реанимации, где он будет оставаться еще, предположительно, в течение двух дней. На данный момент его состояние стабильно тяжелое, однако непосредственной угрозы жизни нет, сообщил врач.

Напомним, в субботу, 31 августа, семеро человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе, среди них - трое детей от восьми до 11 лет. Одна девочка была доставлена со сложным переломом ноги. По словам бабушки пострадавшей, она и ее сестра болели коклюшем.