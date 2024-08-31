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В МЧС РФ заявили о семи пострадавших при жесткой посадке самолета в Северной Осетии

Ранее в Росавиации сообщили об отправке вертолета для эвакуации одного пострадавшего.
Глеб Владовский Юлия Бабакова 2024-08-31 17:32:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Северной Осетии составило семь человек. Об этом сообщил наш корреспондент со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что изначально на борту находились 15 человек, но эта информация не подтвердилась. Из самолета с парашютами выпрыгнуло восемь человек. Отмечается, что среди пострадавших трое детей.

Самолет экстренно приземлился недалеко от селения Кобань. Военная прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 во Владикавказе. Как сообщили в Росавиации, для эвакуации пострадавшего отправлен вертолет Ка-32.

#Ан-2 #пострадавшие #владикавказ #жесткая посадка
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