В МЧС РФ заявили о семи пострадавших при жесткой посадке самолета в Северной Осетии

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Северной Осетии составило семь человек. Об этом сообщил наш корреспондент со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что изначально на борту находились 15 человек, но эта информация не подтвердилась. Из самолета с парашютами выпрыгнуло восемь человек. Отмечается, что среди пострадавших трое детей.

Самолет экстренно приземлился недалеко от селения Кобань. Военная прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 во Владикавказе. Как сообщили в Росавиации, для эвакуации пострадавшего отправлен вертолет Ка-32.