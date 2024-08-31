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На борту жестко севшего Ан-2 находились двое больных коклюшем детей

Бабушка пострадавших сестер объяснила, что полетом пытались вылечить детей от коклюша.
Игнат Далакян Юлия Бабакова 2024-08-31 19:51:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе двух сестер восьми и 11-ти лет, а также 11-летнего мальчика привезли в детскую республиканскую больницу.

Сильнее всего пострадала старшая девочка, у нее сложный перелом ноги.

Бабушка девочек в разговоре со «Звездой» подтвердила, что сестры болеют коклюшем. Для профилактики болезни якобы необходима высота. Семья попробовала такой метод в первый раз.

Ранее к месту жесткой посадки самолета Ан-2 вылетел спасательный вертолет. Отмечалось, что одному из пострадавших требовалась эвакуация.

Напомним, что Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии между селениями Майрамадаг и Кобан. Отмечалось, что среди пострадавших есть дети. На место случившегося направили спасательных и пожарных в количестве 10 человек и 2 единиц техники.

#Самолет #Ан-2 #больница #пострадавшие #наш эксклюзив #Девочки #владикавказ #жесткая посадка #коклюш
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