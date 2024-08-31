На борту жестко севшего Ан-2 находились двое больных коклюшем детей

Пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе двух сестер восьми и 11-ти лет, а также 11-летнего мальчика привезли в детскую республиканскую больницу.

Сильнее всего пострадала старшая девочка, у нее сложный перелом ноги.

Бабушка девочек в разговоре со «Звездой» подтвердила, что сестры болеют коклюшем. Для профилактики болезни якобы необходима высота. Семья попробовала такой метод в первый раз.

Ранее к месту жесткой посадки самолета Ан-2 вылетел спасательный вертолет. Отмечалось, что одному из пострадавших требовалась эвакуация.

Напомним, что Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии между селениями Майрамадаг и Кобан. Отмечалось, что среди пострадавших есть дети. На место случившегося направили спасательных и пожарных в количестве 10 человек и 2 единиц техники.