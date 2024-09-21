Добровольцы из отряда «Барс-Белгород» прошли подготовку на полигоне

Сотни бойцов добровольческого батальона «Барс-Белгород» прошли обучение на специальных полигонах под руководством опытных инструкторов. Все больше жителей приграничных регионов изъявляют желание отправиться на защиту Родины.

«Надоело все это дело, надо кому-то. Поэтому я так решил. Зацепил Курск, я оттуда родом», - рассказал доброволец с позывным «Штурман».

Добровольцы из отряда «Барс-Белгород» будут выполнять боевые задачи на территории региона: охранять и оборонять социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения области, бороться с беспилотниками и диверсантами, обучать гражданских и обеспечивать режим КТО.

Занятия организованы на специально оборудованных площадках с выстроенными препятствиями, где добровольцы в боевой экипировке с использованием штатного оружия тренируются поражать мишени из различных положений со сменой огневых позиций и рук.

Большое внимание уделяется медицинской подготовке. Бойцам объясняют и показывают на практике методы оказания самопомощи и помощи раненому товарищу. Эти знания в определенных условиях могут спасти жизнь, поэтому навыки оттачиваются до автоматизма.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.