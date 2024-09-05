В Белгородской области сформировали отряд из числа местных жителей

Бойцы добровольческого формирования «Барс-Белгород» проходят подготовку на одном из полигонов в Белгородской области. Кадры работы с ними публикует Минобороны России. Отряд сформировали при поддержке оборонного ведомства и местных властей в связи с ростом напряженности и постоянными обстрелами территории со стороны боевиков ВСУ.

Добровольцев готовят по принципу от простого к сложному. Сначала бойцы отрабатывают стрельбу по мишеням, метание гранат, действия в составе различных подразделений, а после учатся организации управления ходом выполнения задач.

«Подготовка у нас каждый день. Занятия по тактике боя, по перемещению. Инструкторы все с боевым опытом, учат хорошо и всему, что может пригодиться. Нарабатываем навыки каждый день. В дальнейшем будем контролировать город, помогать с эвакуацией, охотиться с дронами», - рассказал доброволец с позывным «Седой».

На сегодняшний день на отряд возлагаются задачи по охране объектов жизнеобеспечения, социальной значимых объектов, борьбе с вражескими беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами ВСУ, эвакуации населения и обеспечению режима КТО. Выполнение данных задач бойцами отряда происходит только на территории Белгородской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов