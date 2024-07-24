Инструктор центра «Архангел» рассказал о медподготовке бойцов

Бойцы группировки «Центр» в перерывах между штурмами оттачивают навыки тактической медицины. Учат опытные инструкторы Народного фронта. Прямо посреди лекции по тактической медицине происходит взрыв имитационной гранаты. Звучит команда - «ранение - левая нога». Это для того, чтобы создать эффект неожиданности для обучаемых бойцов. В тактической медицине, как в спорте или музыке, успех зависит не только от знаний, но и от техники доведенной до автоматизма. При ранении и сильном кровотечении счет времени идет на секунды.

«30-90 секунд, в зависимости от характера повреждения. Отсчет идет от момента получения ранения. Поэтому норматив наложения турникета на любую конечность - 16 секунд», - объяснил инструктор-волонтер центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко.

Если не успеть давление упадет и человек потеряет сознание. Первая часть занятий инструкторов центра тактической подготовки «Архангел» Народного фронта посвящена правильному использованию турникета. Это жгут, который лучше всего подходит для самопомощи. Например поврежденную руку продевают в кольцо, затягивают лямку и с помощью специального рычага, выкручивая его, натягивают стропу - она внутри самого турникета. Но здесь есть тонкости, без знания которых можно прогадать.

Тренировки проходят так, чтобы научить бойцов действовать в экстремальных для организма условиях. Кружение вокруг своей оси, например, позволяет имитировать состояние контузии, когда нарушается координация в пространстве. Затем снова и снова. Эти штурмовики группировки войск «Центр» только с боевого выхода. Несмотря на усталость они внимательно слушают.

«Чтобы доходило до автоматизма у нас. Это нужно. Когда прилет, то подумать не успеваешь. Все должно быть на автоматизме», - рассказал командир штурмового отделения с позывным «Молчун».

Рассказывают инструкторы и о том, как правильно должна быть уложена аптечка первого эшелона. То есть тот самый набор для самопомощи при ранении.

«Лишнего ничего в аптечке быть не должно, аптечка первого эшелона должна находиться в доступе и занимать минимальное место», - отметила инструктор-волонтер центра тактической подготовки «Архангел» с позывным «Сорока».

В тактической медицине этапы помощи раненому связывают с пространственными зонами. Красная зона, когда боец находится на линии вражеского огня - здесь можно максимум наложить жгут. Главная задача эвакуировать раненного в желтую - за какое-либо укрытие. Затем идет тампонирование. Вместо крови краска, которая под давлением подается в специальный тренажер. Бойцы учатся, как правильно закрыть рану специальным бинтом так, чтобы не навредить товарищу.

Занятию с каждой группой бойцов инструкторы центра тактической подготовки «Архангел» выделяют от четырех до шести часов, большая часть времени посвящена практике. Главное чтобы каждый научился быстро и эффективно использовать полученные навыки. Скоро этим штурмовикам группировки «Центр» снова отправляться на выполнение боевых задач.