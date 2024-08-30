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NASA: в сокращенный экипаж Crew-9 вошел космонавт Горбунов

Сообщается, что экипаж стартует не раньше 24 сентября.
Глеб Владовский 2024-08-30 20:37:45
© Фото: roscosmos.ru

Сокращенный экипаж SpaceX Crew-9 вместе с американским астронавтом Ником Хейгом пополнил космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. Об этом сообщили в NASA.

«Хейг и Горбунов отправятся на космическую станцию в качестве командира и пилота, соответственно, в составе двух экипажей на борту корабля SpaceX Dragon», - говорится в сообщении организации.

Уточняется, что решение было принято главным астронавтом Джо Акаба.

«Я абсолютно уверен во всех членах нашего экипажа, которые отлично справлялись с подготовкой к полету», - цитирует NASA его слова.

Ранее в организации сообщили, что космический корабль Boeing Starliner вернется на Землю в феврале 2025 года без экипажа. Находящиеся на нем космонавты вернутся на отдельном корабле.

#в стране и мире #NASA #Space X #crew-9
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