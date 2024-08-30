NASA: в сокращенный экипаж Crew-9 вошел космонавт Горбунов

Сокращенный экипаж SpaceX Crew-9 вместе с американским астронавтом Ником Хейгом пополнил космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. Об этом сообщили в NASA.

«Хейг и Горбунов отправятся на космическую станцию в качестве командира и пилота, соответственно, в составе двух экипажей на борту корабля SpaceX Dragon», - говорится в сообщении организации.

Уточняется, что решение было принято главным астронавтом Джо Акаба.

«Я абсолютно уверен во всех членах нашего экипажа, которые отлично справлялись с подготовкой к полету», - цитирует NASA его слова.

Ранее в организации сообщили, что космический корабль Boeing Starliner вернется на Землю в феврале 2025 года без экипажа. Находящиеся на нем космонавты вернутся на отдельном корабле.