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Политолог Светов назвал итоги выборов в Германии сигналом Шольцу

По мнению политолога Юрия Светова, на фоне внешнеполитических провалов кабинета Олафа Шольца, избиратели в Германии все чаще обращают внимание на оппозиционные партии.
Ян Брацкий 2024-09-02 13:18:09
© Фото: Hannes P Albert dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Немцы хотят власть, которая будет отстаивать интересы Германии, а не Украины. В этом уверен политолог Юрий Светов. В беседе со «Звездой» он рассказал, что результаты региональных выборов в ФРГ, по итогам которых свои позиции существенно улучшили оппозиционные партии, является четким сигналом канцлеру Олафу Шольцу.

В послевоенной Германии все канцлеры имели четкую позицию. Многое было сделано для улучшения отношений с Москвой, напомнил эксперт. Однако с приходом к власти Шольца Берлин взял курс на окончательный разрыв отношений с Россией. При этом, власти ФРГ действуют по указке США, уточнил эксперт.

«В этом отношении Шольц оказался идеальным. Интересы Германии у него на последнем месте. Он согласился с уничтожением "Северных потоков", которые стабильно обеспечивали ФРГ энергией по выгодной цене. Он пошел на полный разрыв с Россией, ввергнув свою экономику в кризис», - сказал Светов.

Глядя на эти шаги, многие немцы отвернулись от власти, полагает политолог. В обществе стали расти национальные интересы, а на первый план вышли вопросы собственного благополучия.

«В Германии долгое время работал эффект "спирали молчания". Когда у человека есть свои взгляды, но он о них молчит, так как они расходятся с официальной идеологией. На выборах он имеет единственную возможность высказаться. Эта спираль начала раскручиваться и ударила по Шольцу», - добавил собеседник «Звезды».

По мнению Юрия Светова, Олаф Шольц до сих пор не понял этой тенденции и уверен в своей победе на следующих выборах канцлера. Политолог назвал эту позицию «фантастическим заблуждением».

Напомним, партия Шольца потерпела фиаско на региональных выборах в Тюрингии. Первое место там заняла «Альтернатива для Германии», второе место у ХДС, замыкает тройку «Союз Сары Вагенкнехт».

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