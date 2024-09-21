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Израиль предупредил своих граждан о возможном ударе «Хезболлы»

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по 180 целям «Хезболлы» на юге Ливана.
Ян Брацкий 2024-09-21 23:20:33
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Израильские власти предупредили своих граждан о возможном нападении «Хезболлы» в ближайшее время. На севере страны приняты чрезвычайные меры, ограничены массовые мероприятия и перемещение гражданских лиц.

«Возможно, что в течение короткого времени по Израилю будут запущены ракеты. Мы просим вас следовать указаниям командования тыла. Мы переживаем дни боев, поэтому важно оставаться начеку», - цитирует CNN представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.

Уже принято решение закрыть пляжи, собрания на открытом воздухе ограничены 30 людьми. Предприятия и школы пока продолжат работу, но только при наличии убежищ поблизости.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении около 180 целей шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Поражены тысячи контейнеров для запусков ракет, склады с боеприпасами и другие объекты военной инфраструктуры.

Между тем, число погибших в результате удара израильских ВВС по Бейруту возросло до 31 человека, ранены еще 68 человек. Среди погибших есть трое детей и семь женщин. Также 23 человека числятся пропавшими без вести.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #воздушная тревога
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