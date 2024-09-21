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Армия Израиля заявила об ударах по 180 объектам «Хезболлы» в Ливане

По данным израильской стороны, за последний час были уничтожены тысячи контейнеров для пусковых установок, «готовых к использованию для обстрела Израиля».
Елизавета Кондрикова 2024-09-21 18:02:33
© Фото: Marwan Naamani, dpa Globallookpress © Видео: idfofficial, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении около 180 целей военизированного шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, были уничтожены тысячи контейнеров для пусковых установок. Об этом заявляет пресс-служба израильской армии.

«За последний час израильские ВВС уничтожили тысячи пусковых установок, которые были готовы к немедленному использованию для обстрела израильской территории», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

По данным Тель-Авива, это был ответ на зафиксированные со стороны Ливана 90 запусков снарядов. Также израильская артиллерия ударила по ряду районов на юге страны.

Напомним, в пятницу 20 сентября Израиль также нанес удары по ливанской столице Бейруту. По данным Минздрава Ливана, жертвами стали 31 человек, в том числе дети и женщины. Еще 23 жителя числятся пропавшими без вести.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #удары #ввс израиля
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