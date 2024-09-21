Число погибших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 31

Число погибших в результате удара израильской авиации по югу Бейрута возросло до 31. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд. По его словам, ранены 68 человек.

Фирас Абьяд отметил, что среди погибших есть трое детей и семь женщин. Также 23 человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, накануне Армия обороны Израиля нанесла «целенаправленный удар» по южным районам Бейрута. Тель-Авив заверяет, что своими атаками пытается уничтожить военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла».

Бойцы исламского сопротивления, напротив, считают действия ЦАХАЛ геноцидом и военным преступлением.