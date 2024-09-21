МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 31

Среди погибших есть трое детей и семь женщин.
Сергей Лебедев 2024-09-21 13:23:25
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Global Look Press

Число погибших в результате удара израильской авиации по югу Бейрута возросло до 31. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд. По его словам, ранены 68 человек.

Фирас Абьяд отметил, что среди погибших есть трое детей и семь женщин. Также 23 человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, накануне Армия обороны Израиля нанесла «целенаправленный удар» по южным районам Бейрута. Тель-Авив заверяет, что своими атаками пытается уничтожить военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла».

Бойцы исламского сопротивления, напротив, считают действия ЦАХАЛ геноцидом и военным преступлением.

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #удар #погибшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 