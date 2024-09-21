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Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро

Сегодня во Франции утвердили список нового правительства, ранее Барро занимал пост министра-делегата по делам Европы.
Елизавета Кондрикова 2024-09-21 21:59:12
© Фото: Luc Nobout Keystone Press Agency Globallookpress

Во Франции назначили бывшего министра-делегата по делам Европы 41-летнего Жан-Ноэля Барро новым министром иностранных дел, сообщает французский телеканал BFMTV.

«Жан-Ноэль Барро подтвержден на пост главы МИД», - приводит Life сообщение телеканала.

Ранее этот пост занимал Мишель Барнье, но в начале сентября его назначили премьер-министром страны. Это решение президента Франции Эммануэля Макрона вызвало недовольство со стороны жителей, которые вышли на улицы на массовые демонстрации.

Напомним, сегодня во Франции огласили список нового правительства Мишеля Барнье. Помимо Барро новой фигурой в Совете министров стал Брюно Ретайо - его назначили на должность главы МВД. Себастьян Лекорню сохранил за собой кресло главы оборонного ведомства.

Первый Совет министров в новом составе пройдет в понедельник в 15:00 (16:00 по моск. времени), уточняет телеканал.

#Франция #Мишель Барнье #МИД Франции #новое правительство #жан-ноэль барро
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