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Тысячи парижан вышли на демонстрацию против Макрона и нового премьера

По данным французских СМИ, на улицы вышли от 20 до 40 тысяч парижан. Всего сегодня по стране ожидается проведение 60 митингов.
Елизавета Кондрикова 2024-09-21 19:05:46
© Фото: @AnthoDepe, X © Видео: @AnthoDepe, @SociosEngagees, X

Жители Парижа вышли на улицы города на демонстрацию против нового французского правительства и политики президента Эммануэля Макрона. Выступление народа проходит мирно, стычек с полицией на данный момент не отмечают.

«Я здесь, потому что это не соответствует тому, за что мы проголосовали. Премьер-министр представляет партию, которая почти ничего не получила на выборах. Я обеспокоен и зол: какой смысл голосовать?», - приводит телеканал BFMTV слова демонстранта.

Тысячи парижан маршируют, требуя отставки Макрона и назначения нового правительства, в частности, замены недавно назначенного премьер-министра Мишеля Барнье. В основном они несут в руках флаги левых политических сил страны - партий «Новый народный фронт» и «Неподчинившаяся Франция» - и протестуют из-за возможного появления министров правого толка в правительстве.

Напомним, на этой неделе Барнье предложил французскому лидеру свой список министров, правительство должно быть объявлено до воскресенья.

Всего было объявлено о проведении 60 митингов по всей стране, уточняет СМИ. В Париже, предположительно, собралось от 20 до 40 тысяч человек. Манифестации 7 сентября собрали от 26 до 140 тысяч несогласных.

#в стране и мире #Франция #Париж #протесты #эммануэль макрон #Мишель Барнье #правительство
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