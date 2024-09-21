Во Франции утвердили состав нового правительства

Во Франции утвердили новый состав правительства премьер-министра Мишеля Барнье. Список огласил глава администрации президента Алекси Колер.

«Команда! Теперь приступим к работе!», - написал Барнье в своем аккаунте в X.

Новым главой французского МИД назначили Жан-Ноэля Барро, министром внутренних дел страны - Брюно Ретайо. Себастьян Лекорню сохранил за собой кресло главы Минобороны.

Формирование нового правительства обсуждалось в течение нескольких недель, с момента, когда в начале сентября на пост премьер-министра страны был назначен правоцентрист Мишель Барнье.

Сегодня днем парижане вышли на демонстрации в связи с недовольством политикой главы государства Эммануэля Макрона и из опасений, что новое правительство будет собрано из представителей партий правого толка.

По данным местных СМИ, в столице Париже протестовали от 20 до 40 тысяч жителей.