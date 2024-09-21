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В Будапеште ожидают пика сильнейшего за 11 лет наводнения

Такого сильного подъема воды в Дунае не фиксировалось с 2013 года, когда ее уровень достиг девяти метров.
Ян Брацкий 2024-09-21 01:26:33
© Фото: Attila Volgyi XinHua Global Look Press

Пик наводнения ожидает Будапешт в субботу, 21 сентября. По прогнозам синоптиков, уровень воды в реке Дунай поднимется до 8,5 метров при обычной высоте 3,5 метра. Впрочем, венгерские власти объявили о критическом этапе наводнения еще в минувшую среду.

Нижние набережные в городе закрыты, многие из них уже превратились в острова. Под воду ушли дорожные знаки, столбы освещения, светофоры и скамейки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был вынужден отменить все свои международные поездки, в том числе речь в Европарламенте.

Причиной масштабного наводнения в странах Европы стал шторм «Борис». На днях Роскосмос опубликовал спутниковые снимки вихря, который принес аномальные осадки в Венгрию, Польшу, Чехию и другие страны.

#Наводнение #Венгрия #Будапешт #Виктор Орбан #дунай
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