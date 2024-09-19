Дунай вышел из берегов и затопил набережные в Будапеште

Центр Будапешта уходит под воду из-за разлива Дуная. Об этом свидетельствуют видео очевидцев. На кадрах видно, что рядом со зданием венгерского парламента лавки полностью ушли под воду. Также затапливает тротуары, велодорожки, проезжую часть и даже мосты.

Высота нижних набережных Будапешта около шести метров. Максимальный уровень реки, который ожидается в субботу, составит примерно 8,5 метра, что на полметра ниже, чем 11 лет назад во время такого же сильного разлива реки. Обычный уровень Дуная в центре города составляет 3,5 метра.



В городе частично перекрыли дороги и приостановили навигацию, пишет «360».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду заявил, что на данный момент в стране настал самый критический этап бедствия, которое закончится через неделю.

Напомним, масштабные наводнения произошли в Европе из-за шторма «Борис». Также проливные дожди послужили причиной масштабных потопов в Австрии, Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии.