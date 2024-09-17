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Вызвавший наводнение в Европе шторм «Борис» показали из космоса

Европа оказалась во власти сильнейшего за четверть века наводнения, тысячи человек эвакуированы.
Ян Брацкий 2024-09-17 03:59:45
© Фото: roscosmos_gk, telegram © Видео: roscosmos_gk, telegram

В Роскосмосе показали спутниковые снимки шторма «Борис», который обрушился на страны Восточной и Центральной Европы.

«Сильный ветер и проливные дожди третий день бушуют в Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что съемка огромного вихря, посеявшего панику в Европе, велась с помощь специальных спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщает Life.

Напомним, Европа третьи сутки остается во власти сильнейших за четверть века дождей. Они вызвали масштабное наводнение. Размыло автотрассы и железные дороги, под воду ушли промышленные предприятия, многие из которых были вынуждены приостановить работу.

Ранее стало известно, что в Польше для эвакуации населения из пострадавших районов задействовали армию. Военные уже спасли 1100 человек, эвакуация продолжается.

#Наводнение #роскосмос #Европа #шторм #спутниковые снимки
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