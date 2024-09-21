МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали ЧОП и подрядчики

Они проходят по делу, возбужденному по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.
Сергей Лебедев 2024-09-21 11:23:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В уголовном деле, возбужденном после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холле», фигурируют частное охранное предприятие и подрядные организации, обслуживавшие здание. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Речь идет об уголовном деле, которое было заведено в конце мая. Оно возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.

Напомним, трагедия произошла 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание «Крокуса» перед началом выступления группы «Пикник». Они открыли стрельбу, а после подожгли концертный зал. Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения.

По делу о террористическом акте были задержаны более 20 человек. Об этом заявлял глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет непосредственное отношение к трагедии. Он отметил, что обстоятельства преступления будут расследованы, а виновные наказаны.

#в стране и мире #Уголовное дело #следствие #охрана #ЧОП #Крокус сити холл
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 