Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали ЧОП и подрядчики

В уголовном деле, возбужденном после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холле», фигурируют частное охранное предприятие и подрядные организации, обслуживавшие здание. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Речь идет об уголовном деле, которое было заведено в конце мая. Оно возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.

Напомним, трагедия произошла 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание «Крокуса» перед началом выступления группы «Пикник». Они открыли стрельбу, а после подожгли концертный зал. Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения.

По делу о террористическом акте были задержаны более 20 человек. Об этом заявлял глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет непосредственное отношение к трагедии. Он отметил, что обстоятельства преступления будут расследованы, а виновные наказаны.