В США начали проверку после публикации Маска о покушении на Байдена

В Белом доме сочли безответственными высказывания предпринимателя Илона Маска об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена. Секретная служба приступила к проверке удаленной публикации.

«Теперь Илон Маск является публичной фигурой, находящейся под пристальным вниманием Секретной службы», - пишет Bloomberg.

В агентстве добавили, что Секретная служба с особым вниманием относится к угрозам, направленным в адрес первых лиц государства.

Ранее Илон Маск прокомментировал второе покушение на лидера республиканцев Дональда Трампа и задался вопросом, почему никто никогда не покушался на действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Напомним, в минувшее воскресенье Секретная служба предотвратила второе покушение на Дональда Трампа. Это произошло во Флориде, недалеко от гольф-клуба, где в этот момент находился кандидат в президенты США. В кустах заметили винтовку и задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута. Подозреваемому пока предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. С ним работают следователи.