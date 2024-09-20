Лавров пояснил слова Путина о «поддержке» Харрис

Президент России Владимир Путин пошутил, когда сказал, что «поддерживает» на президентских выборах в США кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегал к шуткам во время своих выступлений и интервью», - сказал он в интервью для телеканала Sky News Arabia.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что для Москвы нет никаких различий в отношении участников предвыборной гонки, а также указал на то, что в Америке все решает не президент, а «пресловутое глубинное государство».

Напомним, ранее российский лидер заявил, что будет поддерживать на выборах в США Харрис, так как его прошлый «фаворит», действующий американский президент Джо Байден, снял свою кандидатуру. В ответ на это ставленник республиканцев Дональд Трамп сказал, что обижен словами Путина.