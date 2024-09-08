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Трамп заявил, что обиделся на Путина за слова в поддержку Харрис

Путин назвал Камалу Харрис фаворитом Кремля на выборах президента США на ВЭФ-2024. Он объяснил это тем, что раньше фаворитом Кремля был Джо Байден, но тот снялся с выборов.
Ирина Егорова 2024-09-08 02:43:30
© Фото: Yin Bogu, Xinhua, Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин,  говоря о поддержке его оппонентки Камалы Харрис, разыгрывает шахматную партию. Трамп отметил, что был обижен словами российского лидера.

«Путин поддержал Камалу. Я был очень обижен. Мне стало интересно, почему он поддержал Камалу. Но нет, он просто разыгрывает шахматную партию», - сказал Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин.

Также он добавил, что заявление российского лидера было сделано с улыбкой, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в четверг в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме президент России сказал, что фаворитом Кремля был действующий глава США Джо Байден. Но поскольку он вышел из гонки, то Путин призвал сторонников поддержать вице-президента Камалу Харрис. Также Путин указал на то, как Харрис «заразительно смеется», а это означает, что у нее все хорошо.

Оппонент Харрис Дональд Трамп также отреагировал на слова российского лидера. Он заявил, что не знает, как расценить его слова - оскорбил ли он его этим или оказал услугу. В то же время администрация действующего американского лидера Джо Байдена заявила, что Москве нужно «перестать говорить и вмешиваться в выборы» в США.

#Путин #Трамп #Выборы #комментарий #харрис
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