В ООН прокомментировали удар Израиля по Бейруту

Организация объединенных наций выразила беспокойство из-за авиаудара Израиля по столице Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Мы очень обеспокоены усилением эскалации на "голубой линии", включая смертельный удар по Бейруту», – сказал замглавы ООН.

Он также отметил, что всемирная организация призывает к немедленному прекращению боевых действий в регионе.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 59 пострадавших в результате сегодняшнего удара Израиля по югу Бейрута. По данным Минздрава Ливана, восемь человек находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Число жертв с каждым днем увеличивается.

В минувший вторник по всему Ливану почти в одно время произошла детонация пейджеров. На следующий день, 18 сентября, сдетонировали рации. Позднее СМИ сообщили, что взрывчатку в мобильные устройства заложила израильская разведка и дистанционно привела ее в действие. Новые волны ударов по Ливану со стороны Израиля обостряют конфликт между двумя странами. Так, вчера ЦАХАЛ более 100 раз обстреляли юг Ливана менее, чем за полчаса. «Хезболла» также не планирует отступать и пообещала Израилю жесткий ответ в случае вторжения.