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ЦАХАЛ более 100 раз атаковала Ливан менее, чем за полчаса

По оценкам израильской стороны, поражены пусковые ракетные установки «Хезболлы», склады с оружием на территории Ливана и прочие военные цели.
Ян Брацкий 2024-09-19 23:17:20
© Фото: Ayal Margolin XinHua Global Look Press

Израильские военные нанесли более 100 ударов по целям «Хезболлы» на юге Ливана менее, чем за полчаса. Целью ударов является «защита государства», отметила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре террористов "Хезболлы" и складам оружия в нескольких районах Ливана», - говорится в сообщении.

Ливанское национальное агентство (NNA) сообщает, что в ответ на действия Израиля бойцы сопротивления ударили по казармам ЦАХАЛ на границе.

Напомним, Израиль приступил к активным действиям в минувшие вторник и среду, когда на всей территории Ливана произошла массовая детонация пейджеров и радиостанций, используемых бойцами «Хезболлы». Вслед за этим последовали ракетные удары по приграничной военной инфраструктуре движения в Ливане.

Лидер шиитской группировки Хасан Насрулла назвал действия Израиля военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. По его словам, Бейрут не подвергался такой беспрецедентной атаке никогда в своей истории.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #удары
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