ЦАХАЛ более 100 раз атаковала Ливан менее, чем за полчаса

Израильские военные нанесли более 100 ударов по целям «Хезболлы» на юге Ливана менее, чем за полчаса. Целью ударов является «защита государства», отметила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре террористов "Хезболлы" и складам оружия в нескольких районах Ливана», - говорится в сообщении.

Ливанское национальное агентство (NNA) сообщает, что в ответ на действия Израиля бойцы сопротивления ударили по казармам ЦАХАЛ на границе.

Напомним, Израиль приступил к активным действиям в минувшие вторник и среду, когда на всей территории Ливана произошла массовая детонация пейджеров и радиостанций, используемых бойцами «Хезболлы». Вслед за этим последовали ракетные удары по приграничной военной инфраструктуре движения в Ливане.

Лидер шиитской группировки Хасан Насрулла назвал действия Израиля военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. По его словам, Бейрут не подвергался такой беспрецедентной атаке никогда в своей истории.