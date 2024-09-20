Кабмин РФ опубликовал список стран, навязывающих деструктивные установки

В России утвердили список стран, навязывающих деструктивные установки, которые противоречат российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он вступает в силу со дня опубликования.

Всего в него попали 47 стран и территорий, в том числе США, Германия, Великобритания, Франция и другие страны. Отдельно стоит отметить, что из стран Евросоюза в списке не числятся Словакия и Венгрия, среди стран НАТО - Турция.

Жители этих стран смогут в упрощенном порядке получить право на временное проживание на территории России.

Документ был утвержден в соответствии с президентским указом российского лидера Владимира Путина об оказании российской стороной гуманитарной поддержки иностранцам, которые разделяют российские традиционные ценности, пишет ТАСС.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, тысячи граждан НАТО уже обратились в российские посольства, чтобы воспользоваться этой возможностью.