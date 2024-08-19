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РФ поможет переселиться иностранцам, не согласным с ценностями Запада

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Сергей Лебедев 2024-08-19 16:41:50
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press, Global Look Press

Иностранным гражданам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, окажут гуманитарную поддержку. Речь идет о тех, кто не согласен с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Соответствующий указ в понедельник подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, такие иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты. Им ненужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства.

Напомним, ранее Владимир Путин отмечал, что сейчас наша страна защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык. По его словам, культура, ценности и язык - это самое главное, ведь если они разрушаются, народ начинает исчезать, «как снег поздней весной».

Также президент уверен, что западные элиты под влиянием Соединенных Штатов Америки отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие. Они отвергают традиционные ценности.

#в стране и мире #ценности #Владимир Путин #Президент #Иностранцы #указ #неолиберализм
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