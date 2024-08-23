Тысячи граждан стран-членов НАТО обратились в российские дипмиссии для получения вида на жительство в России, чтобы избежать гонения у себя в странах за то, что они являются «последователями традиционных ценностей». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам - тысячи», - сказала дипломат в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Речь идет о поправках, которые были приняты 19 августа указом президента России Владимира Путина, они позволяют иностранцам получить ВНЖ сроком на три месяца.

По словам Захаровой, за подобным документом обращаются обеспеченные граждане в стремлении спасти своих детей от «переиначивания и перешивания половых органов». Они это делают не ради России или «великих целей», а просто спасаются и не хотят возвращаться обратно.

Подобная мера была принята российским лидером в рамках гуманитарной поддержки иностранных граждан, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Им не нужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства.