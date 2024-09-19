Кустурица представил фильм о гонениях на православие на Украине

Православным необходимо держаться вместе, заявил Эмир Кустурица на премьере своего нового фильма «Люди Христовы. Наше время». Картина рассказывает в том числе и о гонениях, которым подвергается православная вера на Украине. Сербский режиссер отметил, что затронутая тема объединения всех верующих людей сейчас крайне актуальна, потому что православие, религия множества народов, в том числе и сербов, сейчас находится в серьезной опасности.

«Угроза православию в том, что сказал американский генерал, который заявил, что православие - враг номер один в мире. Нужно ли быть храбрым, чтобы дать отпор этой угрозе? Нет», - отметил Кустурица.

В съемках принял участие украинский священник Николай Могильный. Он рассказал о том, что происходит с православными верующими в его стране. Киевские власти организовали самую масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь.

Принят законопроект о фактическом запрете УПЦ, а в отношении некоторых представителей духовенства ввели санкции. В храмах и монастырях проходят обыски, епископов и священников избивают, против них заводят уголовные дела.