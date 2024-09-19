Востоковед перечислил варианты ответа «Хезболлы» Израилю

Возможности ответа военизированной ливанской организации «Хезболла» на предполагаемую кибератаку Израиля зависит от того ущерба, который она понесла в последние дни, но в любом случае вариантов у ней не так много. Об этом заявил «Звезде» научный сотрудник института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Масштаб, характер и скорость ответа во многом будет зависеть от того, насколько серьезный ущерб был нанесен организационной структуре "Хезболлы" этой атакой. Поскольку, если цели Израиля были достигнуты, то управленческие цепочки разорваны либо повреждены. Это замедлит координационные процессы и не позволит движению использовать весь потенциал своих ресурсов максимально эффективно», - сказал востоковед.

Кроме того, возможности движения ограничены, отметил эксперт. В последние месяцы «Хезболла» наносит ракетные и артиллерийские удары и пытается проводить диверсии, но за пределы этих беспокоящих атак не вышла не только в силу своей доброй воли, но и из-за ограниченности ресурсов, считает Лукьянов.

«Сейчас может только увеличиться количество обстрелов и запускаемых ракет, но стратегия противодействия Израилю вряд ли может быть пересмотрена. Союзники "Хезболлы" тоже не заинтересованы с том, чтобы форсировать военную кампанию», - заявил эксперт.

Если за кибератакой на «Хезболлу» Израиль, то эта операция вписывается в его действия последних месяцев против ливанского движения, сказал востоковед. Она дополняет план действий, направленный на уничтожение не только высшего руководства, но и ключевых фигур среднего уровня этой организации. Это позволяет ослабить действия «Хезболлы» в среднесрочной перспективе.

«Израиль готов применять любые доступные ему средства ассиметричной войны, чтобы не позволить противникам получить преимущества над собой», - рассказал Лукьянов.

Способ атаки через подрыв средств связи и раньше рассматривали спецслужбы и террористические организации, отметил он. Но впервые его применили так масштабно, единовременно и заметно. Вряд ли теперь «Хезболла» будет использовать такие средства связи. По словам эксперта, ХАМАС из безопасности не использует технические средства связи.

В Ливане произошли две серии взрывов средств связи, в результате которых пострадали тысячи людей и погибло больше десятка. Сначала в стране одновременно взорвались пейджеры, которыми, предположительно, пользовались члены движения «Хезболла». На следующий день взорвались рации, ноутбуки и другие электронные гаджеты.

В Ливане считают, что за атакой стоит Израиль.