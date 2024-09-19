Петр Павел: восстановление Чехии после наводнения может занять годы

На восстановление Чехии после масштабного наводнения уйдут годы. Такое мнение высказал президент республики Петр Павел. Он посетил наиболее пострадавшие от паводка города, территория которых почти полностью ушла под воду. Спасатели эвакуировали более 10 тысяч человек.

«Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям», - цитирует Павла РИА Новости.

Уже сейчас необходимо просчитать бюджеты предстоящих работ по сносу жилых строений, уточнил президент Павел. Также он призвал силовиков оказывать посильную помощь пострадавшим от наводнения людям.

Проливные дожди в Чехии не утихали с 13 по 18 сентября, это вызвало подъем воды в местных реках. Самая сложная обстановка на северо-востоке страны. Тысячи семей там остаются без электричества из-за повреждения сетей.

Аналогичная ситуация и в других странах Европы. В Польше, например, для эвакуации населения из подтопленных регионов задействована армия. Там введен режим стихийного бедствия. В Австрии, Польше и Румынии погибли семь человек, без вести пропали еще четверо.