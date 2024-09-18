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ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по югу Ливана

В результате авиаударов на юге Ливана поражены ракетные установки движения «Хезболла» и другие цели.
Ян Брацкий 2024-09-18 23:59:29
© Фото: Ali Hashisho XinHua Global Look Press

Израильская боевая авиация нанесла новую серию ударов по объектам военной инфраструктуры движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее информации, участников сопротивления обнаружили в районе населенного пункта Джиббин на юге Ливана. По пригородам этого населенного пункта были нанесены авиаудары.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» и в других городах на юге страны. Поражены ракетные установки и целый ряд других военных целей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась накануне, когда в Ливане произошла массовая детонация пейджеров «Хезболлы». Как стало известно позже, организацией и проведением операции занималась израильская разведка. Ее агенты заминировали сотни пейджеров и дистанционно привели взрывчатку в действие.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ракетный удар
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