ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по югу Ливана

Израильская боевая авиация нанесла новую серию ударов по объектам военной инфраструктуры движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее информации, участников сопротивления обнаружили в районе населенного пункта Джиббин на юге Ливана. По пригородам этого населенного пункта были нанесены авиаудары.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» и в других городах на юге страны. Поражены ракетные установки и целый ряд других военных целей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась накануне, когда в Ливане произошла массовая детонация пейджеров «Хезболлы». Как стало известно позже, организацией и проведением операции занималась израильская разведка. Ее агенты заминировали сотни пейджеров и дистанционно привели взрывчатку в действие.