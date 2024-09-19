Польша получит 5 млрд евро от ЕС на восстановление от наводнения

Польша получит €5 млрд от Евросоюза на восстановление после наводнения, которое охватило Европу вследствие влияния шторма «Борис». Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Ян Грабец.

«Мобилизованы на льготных условиях €10 млрд (из них €5 млрд для Польши) из Фонда сплочения на восстановление после наводнения», - цитирует RT сообщение чиновника в социальной сети X.

Всего странам Европы, пострадавшим от стихии, были выделены €10 млрд, их направят на восстановление инфраструктуры.

Напомним, ранее в Польше заявили, что правительство страны не смогло обеспечить население дамбами, насыпями и водохранилищами, необходимыми для безопасности в случае наводнения, из-за помощи Украине.

Наводнения вследствие сильных ливней и выхода рек из берегов охватили всю Европу, начиная с конца прошлой недели. По меньшей мере семь человек погибли из-за действия стихии.