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Песков: американские военные уже участвуют в украинском конфликте

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что США пытаются формализовать свое участие в конфликте.
Сергей Лебедев 2024-09-16 13:34:04
© Фото: defense.gov

Американские военные и специалисты фактически уже задействованы на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, США дискуссией о разрешении наносить удары западным оружием по РФ лишь формализуют свое участие в конфликте.

«Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений. Это и так происходит», - цитирует слова Пескова ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что так называемое разрешение Киеву бить по территории РФ западным дальнобойным оружием будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. По словам главы государства, если будет принято такое решение, то это изменит суть конфликта.

Президент отметил, что Россия примет соответствующее решение из тех угроз, которые будут создаваться.

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