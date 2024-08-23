Байден созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Пакет включает в себя ракеты для систем противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры Украины», - уточняется в пресс-релизе.

Также в новый пакет помощи войдет оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты, дополнительные боеприпасы для передовой и мобильные ракетные комплексы, сообщили в Белом доме. В администрации президента также отметили «меняющуюся тактику» России на поле боя.

Отдельно Байден объявил о новой волне антироссийских санкций - в черный список вошли около 400 физических и юридических лиц.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о поддержке действий ВСУ в Курской области и разрешили наносить удары американским оружием по российской территории.