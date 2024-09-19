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Путин заявил о кратном увеличении выпуска особенно нужных вооружений

Владимир Путин отметил, что тактико-технические характеристики этих вооружений были улучшены.
Андрей Аркадьев 2024-09-19 16:20:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в РФ был кратно увеличен выпуск особенно востребованных вооружений.

«Выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», - сказал он в ходе вступительного слова на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросам развития БПЛА специального назначения.

Заседание глава государства провел в Санкт-Петербурге в День оружейника в режиме видеосвязи. Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником и поблагодарил за высокие показатели в работе и преданность делу.

Президент указал на роль предприятий отечественной оборонки, которую они играют сегодня, отметив, что в войска, задействованные в проведении спецоперации, поставляются оружие, техника, боеприпасы и экипировка. Он добавил, что ряд специалистов с риском для здоровья и жизни ремонтируют технику в зоне боевых действий, а также предлагают решения по улучшению ряда характеристик, в частности дальности и точности стрельбы.

#ОПК #Путин #вооружения #заседание
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