Путин: надо искать средства поражения БПЛА для защиты объектов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо искать средства для поражения вражеских беспилотников.

«Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радиоэлектронного и огневого поражения», - отметил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию БПЛА спецназначения.

Он добавил, что это позволит сохранить жизни российских военнослужащих и мирных людей, а также более надежно защитить критически важные объекты, гражданскую инфраструктуру, военную технику.

Кроме этого, Владимир Путин сообщил, что для выпуска БПЛА к 2030 году создадут 48 специальных центров.