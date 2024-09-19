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Путин: надо искать средства поражения БПЛА для защиты объектов

Владимир Путин отметил, что это необходимо для защиты как военных, так и гражданских объектов.
Тимур Шерзад 2024-09-19 16:29:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо искать средства для поражения вражеских беспилотников.

«Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радиоэлектронного и огневого поражения», - отметил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию БПЛА спецназначения.

Он добавил, что это позволит сохранить жизни российских военнослужащих и мирных людей, а также более надежно защитить критически важные объекты, гражданскую инфраструктуру, военную технику. 

Кроме этого, Владимир Путин сообщил, что для выпуска БПЛА к 2030 году создадут 48 специальных центров.

#в стране и мире #беспилотники #Владимир Путин #Средства поражения
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