Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро

Европейский парламент призвал ЕС и страны-члены объединения выдать международный ордер на арест венесуэльского президента Наколаса Мадуро. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии в Страсбурге.

«Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро за преступления против человечности», - говорится в документе.

Кроме того, парламентарии призвали признать Гонсалеса Уррутиа «законным и демократически избранным» президентом Венесуэлы, а также сделать все возможное для его вступления в должность.

Напомним, что 28 июля этого года прошли президентские выборы в Венесуэле. Национальный избирательный совет объявил о победе Николаса Мадуро с 51,2% голосов. В стране после голосования вспыхнули беспорядки. В США победителем выборов назвали кандидата от оппозиции Гонсалеса Уррутиа. Позже суд Венесуэлы выдал ордер на его арест. Политика подозревают в попытке присвоить полномочия избирательной комиссии.