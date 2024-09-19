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Рухнувший в Амурской области Robinson R66 показали следователи

Специалисты рассматривают две версии крушения вертолета - нарушение правил пилотирования и техническая неисправность.
Владимир Рубанов 2024-09-19 13:05:44
© Фото: Восточное МСУТ СК России © Видео: Восточное МСУТ СК России

Опубликовано видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области. Обломки лежат в лесу. На месте падения работают следователи и криминалисты.

Специалисты рассматривают две версии крушения борта: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Robinson R66 пропал 16 сентября с пилотом и двумя пассажирами на борту. С борта было отправлено оповещение аварийного радиомаяка, когда он находился в Зейском районе Приамурья.

На следующий день поисково-спасательная группа нашла обломки вертолета. Они находятся в сотне километров от города Зея. На месте крушения нашли тела трех человек.

#в стране и мире #Амурская область #крушение #Приамурье #видео #следствие #зея #Robinson R-66
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