Рухнувший в Амурской области Robinson R66 показали следователи

Опубликовано видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области. Обломки лежат в лесу. На месте падения работают следователи и криминалисты.

Специалисты рассматривают две версии крушения борта: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Robinson R66 пропал 16 сентября с пилотом и двумя пассажирами на борту. С борта было отправлено оповещение аварийного радиомаяка, когда он находился в Зейском районе Приамурья.

На следующий день поисково-спасательная группа нашла обломки вертолета. Они находятся в сотне километров от города Зея. На месте крушения нашли тела трех человек.