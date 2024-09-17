МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На месте крушения вертолета в Амурской области нашли три тела

Обломки Robinson R-66 обнаружила поисково-спасательная группа примерно в сотне километров от города Зея. Все находившиеся на борту люди погибли.
Владимир Рубанов 2024-09-17 10:23:30
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Обломки вертолета Robinson R-66 и тела трех человек нашла поисково-спасательная группа примерно в 100 километрах от города Зея в Амурской области. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в ГУ МЧС по Амурской области.

Вертолет пропал вечером 16 сентября в Зейском районе. При этом сработал аварийный маяк воздушного судна. На борту находились пилот и два пассажира. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна».

Поисками вертолета занимались две наземные группы и вертолет Ми-8 с поисковой группой на борту.

На место крушения выехала следственно-оперативная группа.

#вертолет #Амурская область #крушение #авиакатастрофа #Уголовное дело #следствие #зея #Robinson R-66
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 