На месте крушения вертолета в Амурской области нашли три тела

Обломки вертолета Robinson R-66 и тела трех человек нашла поисково-спасательная группа примерно в 100 километрах от города Зея в Амурской области. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в ГУ МЧС по Амурской области.

Вертолет пропал вечером 16 сентября в Зейском районе. При этом сработал аварийный маяк воздушного судна. На борту находились пилот и два пассажира. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна».

Поисками вертолета занимались две наземные группы и вертолет Ми-8 с поисковой группой на борту.

На место крушения выехала следственно-оперативная группа.