В Приамурье пропал вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Организована поисково-спасательная операция.

Известно, что воздушное судно Robinson совершало зарегистрированный полет по территории Зейского МО, когда на борту сработал аварийный маяк.

«По состоянию на 08:00 17.09.2024 г. поиски положительного результата не принесли, продолжаются», - добавили в ведомстве.

Поисками вертолета занимаются две наземные группы в составе восьми человек. Привлечены две единицы спецтехники.

К месту инцидента также направлен вертолет Ми-8 с поисковой группой на борту.