МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приамурье пропал вертолет с тремя людьми на борту

Поисками вертолета занимаются две наземные группы, в помощь им направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
Ян Брацкий 2024-09-17 05:25:46
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Организована поисково-спасательная операция.

Известно, что воздушное судно Robinson совершало зарегистрированный полет по территории Зейского МО, когда на борту сработал аварийный маяк.

«По состоянию на 08:00 17.09.2024 г. поиски положительного результата не принесли, продолжаются», - добавили в ведомстве.

Поисками вертолета занимаются две наземные группы в составе восьми человек. Привлечены две единицы спецтехники.

К месту инцидента также направлен вертолет Ми-8 с поисковой группой на борту.

#вертолет #Приамурье #МЧС России #поисково-спасательная операция #Robinson
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 