Самолет Ан-26 подключился к поискам пропавшего на Камчатке Ми-8

К поискам пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 с 22 людьми на борту подключился самолет Ан-26 для выполнения радиотехнического поиска. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Наряду с силами МЧС России в районе поиска также продолжает работу наземная группа из состава подведомственного агентству ФКУ "Камчатская региональная поисково-спасательная база"», - говорится в сообщении.

В наземном поиске пропавшего воздушного судна задействовали более 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС. Также используются 15 единиц техники, а авиация ведомства приведена в готовность.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев рассказал, что спасатели прошли уже 3,5 километра к месту, где предположительно мог исчезнуть вертолет. По его словам, в связи с тяжестью дороги получается проходить ее только пешком.

Ранее Лебедев заявил, что авиацию на поиски отправить невозможно в связи с погодными условиями, которые не изменятся до конца 1 сентября.

Вертолет Ми-8 пропал в субботу на Камчатке у вулкана Вачкажец. Судно не вышло на связь в назначенный срок, облет территории на другом Ми-8 не принес результата.