CNN: Израиль уведомил США о готовящейся операции в Ливане

Израиль уведомил США о планах провести во вторник операцию в Ливане, однако не раскрыл подробности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, американская сторона не знала о том, что именно готовится в Ливане, до тех пор, пока непосредственно не стали поступать сообщения о взрывах в Бейруте, пишет RT.

«Взрывы во вторник прогремели, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир», - уточняется в сообщении.

Рано утром во вторник также состоялся телефонный разговор между министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и его американским коллегой Ллойдом Остином.

Напомним, накануне в результате массовой детонации пейджеров в Ливане пострадали около четырех тысяч человек, более десяти погибли. По данным Госдепа США, американская сторона не причастна к случившемуся, а также не знала заранее о подготовке кибератаки.