Путин провел совещание с избранными главами регионов РФ

Президент России Владимир Путин поздравил избранных глав регионов РФ с победой на сентябрьских выборах, отметил рекордно высокую явку в этом году и подчеркнул, что голосование проходило в условиях открытой конкурентной борьбы.

«Уровень поддержки, который вы получили... говорит о высоком доверии, о том, что жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему», - сказал российский лидер в ходе совещания, которое проводилось в удаленном формате.

Отдельно Путин подчеркнул мужество и силу россиян, которые пришли на выборы в приграничных районах страны, а также указал на удобство и доступность этого процесса благодаря современным технологиям.

Напомним, в этом году основной этап голосования проходил с 6 по 8 сентября. В стране выбирали глав 21 субъекта, а также депутатов законодательных органов в 13 регионах.