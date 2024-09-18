МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин провел совещание с избранными главами регионов РФ

Российский лидер поздравил их с победой и отметил рекордно высокую явку на выборах в этом году.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 19:12:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил избранных глав регионов РФ с победой на сентябрьских выборах, отметил рекордно высокую явку в этом году и подчеркнул, что голосование проходило в условиях открытой конкурентной борьбы.

«Уровень поддержки, который вы получили... говорит о высоком доверии, о том, что жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему», - сказал российский лидер в ходе совещания, которое проводилось в удаленном формате.

Отдельно Путин подчеркнул мужество и силу россиян, которые пришли на выборы в приграничных районах страны, а также указал на удобство и доступность этого процесса благодаря современным технологиям. 

Напомним, в этом году основной этап голосования проходил с 6 по 8 сентября. В стране выбирали глав 21 субъекта, а также депутатов законодательных органов в 13 регионах.

#Россия #Выборы #голосование #Владимир Путин #Совещание #главы регионов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 