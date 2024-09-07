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Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах в регионах

В этом году в России выбирают глав 21 субъекта РФ, а также депутатов законодательных органов в 13 регионах.
Владимир Рубанов 2024-09-07 15:38:11
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Голосование в регионах России на второй день выборов проходит в штатном режиме, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Единый день голосования в России проходит в первое воскресенье сентября, в этом году - 8-го числа. В многих регионах выборы проводятся в течение двух-трех дней.

Глава ЦИК рассказала, что 6 сентября избирательные участки открылись в 49 из 83 регионов. В субботу 7 сентября к ним присоединились еще 13 субъектов РФ, где предусмотрено двухдневное голосование.

8 сентября 83 из 89 регионов страны присоединятся к процессу голосования, включая те, где голосование проходит в течение одного дня.

В этом году в России выбирают глав 21 субъекта РФ, а также депутатов законодательных органов в 13 регионах. Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Довыборы в Госдуму проходит в трех одномандатных округах.

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