Жители Курской области рассказали, как проходили выборы главы региона

Жители Курской области рассказали, как проходили досрочные выборы главы региона в нынешних условиях.

Основной этап голосования проходил с 6-го по 8-е сентября. Всего в регионе было более 700 избирательных участков, которые работали с 8 утра и до 8 вечера.

Явка в Курской области перешагнула отметку в 57%, что является одним из самых высоких показателей в стране. Это стало настоящим гражданским подвигом и для членов избирательных комиссий, и для самих жителей, при том, что жители региона каждый день голосовали под гул сирены воздушной тревоги. Сами они отмечали, что украинским боевикам запугать их не удалось.

«Надо выполнить свой гражданский долг. Я знаю, что ПВО наше надёжно работает. И оно защитит нас обязательно. Без веры в наши вооруженные силы нельзя жить. Надо верить в это», - заявил один из избирателей.

Голосуют и ветераны СВО. Среди них - доброволец, разведчик - пулеметчик Евгений Астахов. Подчеркивает: киевским боевикам запугать курян не удалось.

«Сейчас важно быть сплоченным. Русский народ - он всегда был сплоченным. В такое время для гражданского населения важно подчеркнуть свою позицию, сделать правильный выбор и как-то уж совместно налаживать жизнь в регионе», - добавил военнослужащий.

Жители приграничных районов могли отдать свой голос на любом избирательном участке. Работали они и в пунктах временного размещения. Куряне голосовали всеми возможными способами, в том числе в электронном формате - удаленно и дома. Избирательные комиссии выезжали по заявкам.

Избирательным комиссиям необходимо обработать бюллетени ещё с периода досрочного голосования, которых проходил в регионе с 28 августа по 5 сентября.