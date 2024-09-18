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Появилось видео стрельбы в офисе Wildberries в Москве

В результате происшествия погиб один сотрудник охраны офиса в бизнес-центре.
Сергей Лебедев 2024-09-18 16:05:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры момента конфликта с дракой и стрельбой в офисе Wildberries, расположенном в центре Москвы. Видео оказалось в распоряжении телеканала «Звезда».

На кадрах видно, как некие люди пытаются прорваться в помещение. После этого завязывается потасовка и раздаются выстрелы.

Напомним, о происшествии стало известно сегодня днем. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством ее мужа пыталась захватить офисы в Москве. Произошедшее она назвала неудачной попыткой рейдерского захвата.

Супруг предпринимательницы со своей стороны заявил, что на него и его команду пытались напасть. По словам Владислава Бакальчука, он приехал в офис в Романов переулок на переговоры по остановке строительства складов.

Между тем источник телеканала «Звезда» сообщил, что в результате стрельбы погиб один сотрудник охраны офиса в бизнес-центре.

#Москва #стрельба #видео #офис #наш эксклюзив #Wildberries #Бакальчук
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