При перестрелке в офисе Wildberries погиб сотрудник охраны

В результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны бизнес-центра, сообщил источник «Звезды». Также есть раненые. Основательница компании Татьяна Бакальчук подтвердила информацию и выразила соболезнования родным погибшего.

У здания офиса дежурят правоохранители, подход к зданию перекрыт специальной лентой.

Напомним, сегодня группа неизвестных ворвалась в здание офиса маркет-плейса в центре Москвы и открыла огонь по людям, на кадрах видно, что началась потасовка.

Татьяна Бакальчук назвала случившееся неудачной попыткой рейдерского захвата под руководством ее мужа Владислава. По словам супруга Бакальчук, нападение было совершено на него и его команду, когда они прибыли в офис на переговоры.