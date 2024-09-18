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При перестрелке в офисе Wildberries погиб сотрудник охраны

Несколько человек получили ранения, на месте дежурят сотрудники полиции и медики.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 15:44:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны бизнес-центра, сообщил источник «Звезды». Также есть раненые. Основательница компании Татьяна Бакальчук подтвердила информацию и выразила соболезнования родным погибшего.

У здания офиса дежурят правоохранители, подход к зданию перекрыт специальной лентой.

Напомним, сегодня группа неизвестных ворвалась в здание офиса маркет-плейса в центре Москвы и открыла огонь по людям, на кадрах видно, что началась потасовка.

Татьяна Бакальчук назвала случившееся неудачной попыткой рейдерского захвата под руководством ее мужа Владислава. По словам супруга Бакальчук, нападение было совершено на него и его команду, когда они прибыли в офис на переговоры.

 

#Москва #в стране и мире #стрельба #происшествие #жертвы #Wildberries #Бакальчук
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